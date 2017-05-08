مميش: نسابق الزمن لإقامة المناطق الصناعية قبل 30 يونيو 2018

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أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، إن الشعب المصري يعول على العاملين بالمنطقة الاقتصادية كثيراً في نهضة المنطقة، كما تضع القيادة السياسية أملها في تنمية المنطقة بالنجاحات التي تتحقق، مشيرا إلى ضرورة بذل قصارى الجهد في سبيل الوصول بالمنطقة لمصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

وأضاف "مميش"، أن هناك متابعة مستمرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة الاقتصادية، مؤكدا أنها أولى اهتماماته للسباق مع الزمن في الانتهاء من المشروعات، وإقامة المناطق الصناعية قبل 30 يونيو 2018.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أنه على دراية كبيرة بتفاصيل المنطقة، ومايتبعها من دراسات وخطط تتم على أرض الواقع، حيث شارك منذ البداية في اختيار إحدى الشركات لوضع المخطط العام للمنطقة، مؤكدا أن العمل بالمنطقة لن يبدأ من الصفر بل سيتم استكمال مسيرتها التنموية، وتنفيذ المشروعات الموجودة بالفعل.

وتابع "الانتهاء من توقيع التسوية النهائية لشركة سونكر التي تم استكمالها مع فريق العمل بالمنطقة والتي استمرت مفاوضاتها قرب 8 شهور".

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وعن استفسار أحد العاملين بالمنطقة بشأن استمرارية العمل والمتابعة، الفريق مهاب مميش، أن هناك اهتماما كبيرا بالكوادر البشرية؛ لأنهم العامل الأكبر في نجاح أي مؤسسة.

كما أضاف "مميش"، أن المنطقة تتمتع بمزايا لا تتمتع بها منطقة أخرى في العالم، موضحا أن قناة السويس المجرى الملاحي يضيف كثيرا للمنطقة الاقتصادية إضافة إلى الست موانئ.

وقال الفريق مميش، إن من ضمن أولوياته خلال مدة رئاسته للمنطقة، توفير فرص عمل للشباب، وتأهيل وتدريب عدد كبير منهم لتضيف ميزة للمنطقة، مؤكدا الخوض جديا في حل جميع المشكلات التي تواجه المنطقة وتعرقل تنفيذ خطتها في إقامة مشروعات وخدمات تساهم في الناتج القومي لمصر، وتساعد على زيادة حصة مصر من التجارة العالمية.

وعن أهمية التواصل مع الوزارات والهيئات الحكومية، شدد على أنه سيكون هناك تطورا ملحوظا في التنسيق وتحديد الأولويات والمهام في التعامل مع هذه المؤسسات.