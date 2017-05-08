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وزير التعليم: الزيادة السكانية تتطلب التوسع في إنشاء الجامعات

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وزير التعليم: الزيادة السكانية تتطلب التوسع في إنشاء الجامعات وزير التعليم: الزيادة السكانية تتطلب التوسع في إنشاء الجامعات

التحرير

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن التعليم الأساسي هو الهدف في المرحلة القادمة، موضحًا أنه يوجد خطط استراتيجية كثيرة للتطوير ولكن: "ينقصنا إمكانيات التنفيذ".

وأشار الوزير، خلال فعاليات الجلسة العامة الأولى لمؤتمر التعليم في الذي تنظمه جامعة القاهرة، ومؤسسة أخبار اليوم، والتي تعقد تحت عنوان «رؤية لمستقبل التعليم في مصر»، أن هناك 2 مليون و 134 ألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية، و196 ألف طالب في 26 جامعة خاصة.

وأضاف عبد الغفار، أن الزيادة السكانية تتطلب التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، حيث نحتاج في عام 2030 إلى فتح جامعات جديدة وإضافة كليات في جامعات قائمة، لاستيعاب 9 ملايين طالب، مشددًا على ضرورة إعداد خريج بكفاءة عالية وهو ما يتطلب تحديث برامج الجامعات.

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وتابع: «دول كثيرة بتعتمد على القطاع الخاص في التعليم»، مطالبا بدخول القطاع الخاص كشريك أساسي في المنظومة التعليمية.

وأكد عبد الغفار، أن وزارة التعليم العالي بصدد الانتهاء من مشروع قانون للجامعات الأهلية.

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التحرير

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