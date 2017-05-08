21 مليار دولار حصيلة البنوك من تنازلات المصريين عن العملة الأجنبية

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كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، عن وصول حصيلة القطاع المصرفي من التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي وحتى الآن إلى نحو 21 مليار دولار.

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وأضاف "نجم" خلال فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لعام 2017، المنعقد اليوم تحت عنوان: "تعزيز الشمول المالي"، أن العمل على استقرار الاقتصاد والقطاع المالي يتطلب انضمام شرائح كبيرة من المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي، مما يقلص تعاملات الاقتصاد غير الرسمي، والذى يصل إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.