أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

السادات: فوز «ماكرون» يعزز العلاقات المصرية الفرنسية

Google+ Print
السادات: فوز «ماكرون» يعزز العلاقات المصرية الفرنسية السادات: فوز «ماكرون» يعزز العلاقات المصرية الفرنسية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

توقع محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مزيدا من التحسن في العلاقات المصرية الفرنسية بعد فوز المرشح الشاب إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا، موضحا أن هناك عديدا من الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين، خاصة التعاون المشترك في محاربة الإرهاب.

وأضاف "السادات"، في بيان له اليوم الإثنين، أن ماكرون له من الرؤى ووجهات النظر ما يتسق مع الدولة المصرية، فيما يخص العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، متوقعا أيضا أن يكون له دورًا كبيرا في تعميق العلاقات المصرية الفرنسية في المجال العسكري والأمني.

شاهد أيضا

وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أهمية أن تكون عودة السياحة الفرنسية لمصر في مقدمة أولويات القضايا التي تناقشها القيادة والحكومة المصرية مع فرنسا، خاصة أنهم يعانون من ظاهرة الإرهاب، ويدركون الجهود التي تبذلها ، والتحديات التي تواجهها للنهوض بالاقتصاد. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر

عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر