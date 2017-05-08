السادات: فوز «ماكرون» يعزز العلاقات المصرية الفرنسية

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توقع محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مزيدا من التحسن في العلاقات المصرية الفرنسية بعد فوز المرشح الشاب إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا، موضحا أن هناك عديدا من الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين، خاصة التعاون المشترك في محاربة الإرهاب.

وأضاف "السادات"، في بيان له اليوم الإثنين، أن ماكرون له من الرؤى ووجهات النظر ما يتسق مع الدولة المصرية، فيما يخص العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، متوقعا أيضا أن يكون له دورًا كبيرا في تعميق العلاقات المصرية الفرنسية في المجال العسكري والأمني.

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وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أهمية أن تكون عودة السياحة الفرنسية لمصر في مقدمة أولويات القضايا التي تناقشها القيادة والحكومة المصرية مع فرنسا، خاصة أنهم يعانون من ظاهرة الإرهاب، ويدركون الجهود التي تبذلها مصر، والتحديات التي تواجهها للنهوض بالاقتصاد.