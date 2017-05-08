السيسي يصل إلى البحرين لبحث دعم التعاون بين البلدين

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مملكة البحرين، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويعقد السيسي جلسة مباحثات مع حمد، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على كل الأصعدة.

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كما سيتم مناقشة سبل تعزيز وحدة الصف بين الدول العربية بما يسهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة ويلبى طموحات وآمال شعوبها، والوقوف بحسم أمام كل محاولات التدخل الخارجي في شئونها.

وكان الرئيس السيسي قد توجه إلى البحرين قادما من الكويت صباح اليوم بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، وكان فى وداعه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.