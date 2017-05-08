«المركزي»: البنوك ملتزمة بتدبير 700 مليون ريال سعودي لموسم العمرة 

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قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي: إن "شركات السياحة بدأت في استخدام الريال السعودي التي تتيحه البنوك وفقًا للاتفاق الذي عقده البنك بالتعاون مع شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية"، مؤكدًا أن البنوك ملتزمة بتوفير تلك المبالغ.

وكان قد تضمن الاتفاق تدبير 700 مليون ريال سعودى للعملاء لتلبية احتياجات موسم العمرة.

وواجه موسم العمرة خلال العام الحالي عدة أزمات، بدأت بإعلان وزارة السياحة إرجاء موسم العمرة منذ انتهاء موسم الحج 2016 إلى غرة شهر رجب، بالإضافة إلى القرار السعودي بفرض رسوم 2000 ريال سعودى على تأشيرات العمرة بقيمة 2000 ريال بأثر رجعي 3 سنوات، إضافة إلى قرار تعويم الجنيه .

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ومع بداية العد التنازلي لموسم العمرة، أعلن البنك المركزى قيام البنوك الحكومية الممثلة في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بتدبير الريال السعودي المطلوب لتغطية نفقات كافة شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم العمرة ( رجب، شعبان، رمضان) لهذا العام والتي تقدر بنحو 700 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى استعداد تلك البنوك لتوفير مبلغ ألف ريال سعودى لكل معتمر شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران".