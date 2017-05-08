«دفاع البرلمان» توصي بإصدار تشريعات تواكب حروب الجيل الرابع

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أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، بسرعة إصدار تشريعات تتواكب مع التقدم العلمي في حروب المعلومات والجيل الرابع، وسد كافة الثغرات التي قد يتم النفاذ إليها دون رادع أو عقاب من خلال تشريعات توافق نظيرتها الدولية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للأخطار السيبرانية -تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- والهجمات التي قد تتعرض لها مؤسسات وأجهزة الدولة من خلال الأنظمة الإلكترونية، والعمل على تعطيلها، وأخطار اختراق البنية التحتية للشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

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وخلال المناقشات، تم التشديد على خطورة أمور لا يعاقب عليها القانون، قد تمثل خطرا على الأمن القومي، فيما تم التأكيد على ضرورة وجود منظومة تشريعية جديدة تواكب التطور العصري، وفرض عقوبات رادعة لكل من ينتهك مثل هذه الأمور.