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مقتل 8 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسفاجا

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مقتل 8 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسفاجا مقتل 8 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسفاجا

التحرير

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أكد مصدر أمنى رفيع المستوى، مقتل 8 من العناصر الإرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أثناء القبض عليهم بطريق سفاجا / سوهاج.

وقال المصدر الأمنى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن معلومات وردت الى ضباط قطاع الأمن الوطنى، أكدتها التحريات السرية، مفادها اختباء عدد من العناصر الإرهابية داخل أحد الأوكار بطريق سفاجا/ سوهاج.

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وأضاف أنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، توجهت مأمورية من ضباط قطاع الأمن الوطنى، بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام، والأمن المركزى إلى الوكر المشار إليه لضبطهم، وحال اقتراب القوات، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على القوات، مما اضطرها إلى مبادلتهم إطلاق النار.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل ثمانية من العناصر الإرهابية، وضبط بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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التحرير

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