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تسريب امتحان «عربي» الشهادة الابتدائية بالغربية.. والتعليم: «مالوش تأثير»

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تسريب امتحان «عربي» الشهادة الابتدائية بالغربية.. والتعليم: «مالوش تأثير» تسريب امتحان «عربي» الشهادة الابتدائية بالغربية.. والتعليم: «مالوش تأثير»

التحرير

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كتب - محمد عباس:

تباشر الإدارة العامة للوثائق والمعلومات بوسط الدلتا بقيادة العقيد حسام رشاد، التحقيقات فى بلاغ مديرية التربية والتعليم بالغربية ضد صفحة بموقع "فيسبوك"؛ نشرت امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الابتدائية.

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وأحدثت صفحة "6 ابتدائي مناهج وشيتات"، حالة من الغضب بين أولياء الأمور، إذ تم نشر الامتحان بعد نحو ساعة من بدء الامتحان.

من جانبه، أكد الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن التسريب لم يؤثر على سير الامتحانات، مشيرًا إلى إن الواقعة تكررت في أكثر من محافظة.

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التحرير

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