حريق في محور روض الفرج الجديد و4 سيارات لإخماد النيران

كتب - فتحي عمر:

تصوير – محمود عبد الناصر:

نشب حريق هائل منذ قليل في بعض الأخشاب المستخدمة في انشاء كوبري محور روض الفرج "قيد التنفيذ" منذ قليل ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ 4سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وقال مصدر أمني لمصراوي، إن الحريق نشب في الأخشاب المستخدمة في إنشاء خرسانات الكوبري، ويرجح قيام أحد العمال بالتسبب في الحريق لتعودهم تجهيز الشاي والطعام بمحيط الأخشاب المستخدمة، مشيراً إلى أن المعمل الجنائي سيكشف سبب الحريق بعد الانتهاء من مرحلة التبريد.

وأكد المصدر، عدم وجود أي إصابات جراء الحريق، ومازالت قوات الحماية المدنية في مرحلة التبريد حتى الآن.