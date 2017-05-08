تفاصيل أول لقاء بين مميش ومديري المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

عقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول بمديري إدارات المنطقة، بعد توليه مهام رئاستها، خلفا للدكتور أحمد درويش، بمقر المنطقة بالعين السخنة.

وكشفت مصادر بالمنطقة الاقتصادية لـ"مصراوي" أن الاجتماع تطرق للحوار حول كيفية الارتقاء بمنظومة النقل البحري، وكذلك تطوير الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية، وفقاً للمخطط العام الذي يعمل به الفريق مهاب مميش، وتبعاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير الموانئ، خصوصًا ميناءي شرق وغرب بورسعيد.

كما تعرف مميش، على أنشطة ومهام الإدارات، ووضع خطة وضوابط العمل في المرحلة المقبلة، لتنشيط الفرص الاستثمارية للمنطقة، وجذب استثمارات من شأنها دفع المنطقة لأن تكون منافسة لأكبر المناطق الاقتصادية في العالم.

ولفتت المصادر إلى أن مميش انتهى من تسلم مهام إدارة المنطقة الاقتصادية للقناة، الأسبوع الماضي، من رئيسا السابق أحمد درويش، وكذلك ملف مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس، وخطة الدولة لتطوير الموانئ التابعة لها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القرار رقم 200 لسنة 2017، نهاية أبريل الماضي، بتكليف الفريق مهاب مميش برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام بالإضافة إلى عمله، ويكون له جميع صلاحيات رئيس الهيئة التي كفلها القانون، وقرار إنشاء المنطقة الاقتصادية وقرار إنشاء الهيئة المشار إليه.