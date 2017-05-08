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إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمغاغة

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إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمغاغة إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمغاغة

مصراوي Masrawy

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

المنيا - ريمون الراوي:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي.

أسفرت الحملة عن إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، منها 34 بقرية ميانة "أملاك دولة" وحالة تعدٍ بقرية أبا البلد.

وقال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية طرحت وباعت 192 كيلو دواجن، و60 كيلو مواد الغذائية "أرز"، و36 لتر زيت الطعام بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية، للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

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