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أبو ريدة يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا

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أبو ريدة يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا أبو ريدة يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا

التحرير

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فاز هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، بالمقعد الحر لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، بعد أن حصل على 50 صوتًا في الانتخابات التي جرت اليوم بالبحرين، بينما حصل منافسه الكاميروني ذولكفيلي الرئيس السابق للجنة التطوير بالفيفا على 4 أصوات فقط.

كان الثلاثي التنزانى تينجا وسمير صبحة من موريشيوس وفرانسيس من نامبيا، قد انسحبوا من أمام هاني أبو ريدة على المقعد الحر بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى للكرة القدم «فيفا».

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وقبل الاتحاد الدولى بأوراق ترشح الكاميروني ذولكيفلي على نفس المقعد، بعدما  كان هناك رفض على ترشيحه قبل أن يعود الفيفا ويوافق مجددًا على قبول ترشيحه.

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التحرير

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