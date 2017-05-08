أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أرسنال يستهدف التعاقد مع جارديم لخلافة فينجر

Google+ Print
أرسنال يستهدف التعاقد مع جارديم لخلافة فينجر أرسنال يستهدف التعاقد مع جارديم لخلافة فينجر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الإثنين، نقلا عن محطة "تيلي فوت"، أن نادي أرسنال الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع البرتغالي، ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، ليكون بديلآ لأرسين فينجر، المدرب الحالي للمدفعجية.

وأضافت الشبكة، أن ليوناردو جارديم صاحب الـ42 عامًا، سيكون المرشح المثالي لخلافة الفرنسي أرسين فينجر، في أرسنال.

شاهد أيضا

وتابعت أن ليوناردو جارديم وصل هذا الموسم مع موناكو إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما يحتل موناكو صدارة الدوري الفرنسي بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان، علاوة على أن موناكو له مباراة مؤجلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

تجديد حبس 26 متهمًا بينهم سيدة بشبكة تجارة الأعضاء 45 يومًا

تجديد حبس 26 متهمًا بينهم سيدة بشبكة تجارة الأعضاء 45 يومًا

ضبط فتاتين بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بالهرم

ضبط فتاتين بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بالهرم