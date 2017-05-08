أرسنال يستهدف التعاقد مع جارديم لخلافة فينجر

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ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الإثنين، نقلا عن محطة "تيلي فوت"، أن نادي أرسنال الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع البرتغالي، ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، ليكون بديلآ لأرسين فينجر، المدرب الحالي للمدفعجية.

وأضافت الشبكة، أن ليوناردو جارديم صاحب الـ42 عامًا، سيكون المرشح المثالي لخلافة الفرنسي أرسين فينجر، في أرسنال.

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وتابعت أن ليوناردو جارديم وصل هذا الموسم مع موناكو إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما يحتل موناكو صدارة الدوري الفرنسي بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان، علاوة على أن موناكو له مباراة مؤجلة.