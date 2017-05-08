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تشاكير حكمًا لديربي مدريد في دوري أبطال أوروبا

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تشاكير حكمًا لديربي مدريد في دوري أبطال أوروبا تشاكير حكمًا لديربي مدريد في دوري أبطال أوروبا

التحرير

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اختير التركي جنيد تشاكير حكما لإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال وأتلتيكو مدريد بعد غد على ملعب فيسينتي كالديرون، وهي المباراة التي يأمل رجال دييجو سيميوني تعويض خسارتهم في الذهاب بثلاثية نظيفة بفضل هاتريك كريستيانو رونالدو.

ويتفاءل عشاق أتلتيكو مدريد بالحكم التركي الذي سبق وان أدار إياب نصف نهائي الموسم الماضي بين بايرن ميونيخ والروخيبلانكوس ومنح رجال دييجو سيميوني ركلة جزاء، وخسر أتلتيكو مدريد في تلك المباراة بنتيجة 2-1 ليتأهل إلى المباراة النهائية بفضل فوزه ذهابا بهدف نظيف في الكالديرون.

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وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لم يعلن بشكل رسمي بعد عن اختيار تشاكير، إلا أن كافة المؤشرات تؤكد على تعيينه حكما لمباراة الديربي، وحكم التركي 6 مباريات من قبل لريال مدريد حقق خلالها الفريق الملكي الفوز في 4 مباريات والتعادل في اثنين أخرها الفوز على نابولي بنتيجة 3-1 في دور الـ16 إضافة إلى التعادل السلبي مع مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي الموسم الماضي.

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التحرير

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