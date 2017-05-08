«بلبس ماركات والفن هدفه التسلية».. أبرز 10 تصريحات لأحمد فتحي

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الفنان أحمد فتحي واحد من ألمع الممثلين الشبان الكوميديانات الموجودين على الساحة الفنية، حل ضيفا، أمس الأحد، على برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "النهار"، وتحدث عن حياته الفنية والشخصية.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز ما قاله فتحي بالحلقة.

1- حسيت بلحظات انتصار وقهر

حكى أحمد فتحي عن رحلته الفنية وكيفية الوصول لحلمه، قائلا: "حسيت بلحظات انتصار كتيرة ولحظات قهر كتير بعد ظهوري على خشبة المسرح لكن ده بيقوي، المعاناة ليها ثمن، متعة الحياة في الرحلة بكل ما تحملة من معاناة"، ونصح كل من له حلم ولم يحققه: "في حاجة مش بنستوعبها إن حد يكون ممثل شاطر جدا بس مش مكتوبله ينجح، لابد من الاستيعاب".

2- مش متابع والله

لم يعرف فتحي الرد على سؤال خيري رمضان فيما يتعلق باسم رئيس الوزراء الحالي، شريف إسماعيل، أو أي وزير من وزراء الحكومة، ومازحه قائلا: "مش متابع والله".

وتابع: "معرفش أعد أسماء 5 وزراء في الحكومة الحالية، لأني مش متابع عمل الحكومة عشان مايجينيش إحباط، معرفش غير اسم الكاتب الصحفي النمنم وزير الثقافة"، موضحا: "أنا شخص بسيط زي كل المصريين اللى عندهم أحلام وعايزين يحققوها، من 6 سنين حصلت أحداث كتيرة جدًا، ومن كتر توالي الأحداث قررت أبعد، قررت أعيش بس عشان تعبت".

3- فتحي زملكاوي

عبّر فتحي عن شدة انتمائه الكروي لفريق الزمالك، قائلا: "الزمالك مش فريق مجتهد لكن سنظل أوفياء، هي منطقة مبهمة"، ما أثار ضحك خيري رمضان.

4- أول أجر

كشف فتحي عن أول جر حصل عليه بأولى مشاركاته بإحدى الأعمال الفنية، وقال: "أول فلوس خدتها من التمثيل ومش هنساها كانت 114 جنيه اشتريت بيهم سلسلة فضة، لسه محتفظ بيها عشان تفضل ذكرى"، كما أعرب عن سعادته البالغة بعد حصوله على أول 1000 جنيه، مشيرًا إلى أنها أسعدته أكثر من حصوله على المليون، ووصف ذلك بـ"الفرحة الأولى".

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5- عادل إمام قاللي إنت أيه؟

تحدث فتحي عن مقابلته للفنان عادل إمام من خلال تمثيله أمامه إحدى مشاهد مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، حيث استوقفه الزعيم بعد التصوير قائلا باندهاش: "إنت إيه؟"، وتابع فتحي: "أول ما شاف رامي إمام قاله مين ده؟"، لافتا إلى أن إمام يحب فيه تلقائيته مشيرًا إلى علاقة حب ومودة بينه وبين الزعيم.

6-حياة المصريين محتاجة سعادة

أكد فتحي أن ما ينقص المصريين الشعور بالسعادة، وتحدث عن تجربته خلال سفره بلبنان قائلا: "اكتشفت حاجة وهي إن اللبنانين بيعرفوا يعيشوا على الرغم من إن ظروفهم صعبة جدا عن مصر، ومن خلال ده اتأكدت إننا غلابة ومبنعرفش نعيش أو حتى ننبسط؛ لأننا بنتربى على ثقافة إزاي تبسط نفسك".

7- عمري ماخبيت فلوسي عن مراتي

صرح فتحي بأن لديه رصيد في البنك، ولم يحاول بأي مرة من المرات إخفاء ماله عن زوجته، متابعا: "زوجتي كريمة بشكل مبالغ فيه، وتحب تسعد الناس جدا"، وأشار إلى أنه لا زال يذهب إلى حي إمبابة ويزور مسكن والده هناك.

8- صعيدي قاللي عربيتك معفنة

ذكر فتحي موقف وقع بينه وبين رجل صعيدي قائلا: "فاكر أن كنت ماشي في الحسين وبركن عربيتي، وفوجئت برجل صعيدي بيقولي أيه العربية المعفنة اللي أنت راكبها، ده أنت نجم"، وأشار إلى أنه يحرص دائما على ارتداء الماركات، لأنه أصبح قدوة للآخرين.

9- السينما غرضها الأساسي التسلية

أبدى فتحي رأيه بالغرض الرئيس للسينما قائلاً: "من يقول إن الفن رسالة يتقعر لأن السينما غرضها الأساسي المتعة والتسلية، ولكن أيضًا كل حاجة فيها رسالة ممكن تكون بعيدة أو قريبة، في آخر أفلامي قلت في المؤتمر الصحفي إحنا بنعمل فيلم للضحك لأن الضحك في حد ذاته رسالة يجب أن يسعى الفنان إليها"، وأعرب عن اعتزازه بدور "شناوي" الذي جسده في فيلم "كابتن مصر"، وأدواره بمسلسل "حالة عشق"، و"حواري بوخاريست"، واستطرد: "بهتم برأي والدي وزوجتي في أعمالي الفنية في المقام الأول".

10- أحلم بالعمل المسرحي مع الزعيم

أعرب فتحي عن أكثر ما يثير سعادته هو فخر واعتزاز والده به، كما عبر عن حلمه بالعمل في المسرح أمام الزعيم عادل إمام.