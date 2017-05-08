كشف «الزعيم» علاقتها بشريف رمزي وهذا هو خطيبها السابق.. من هي ريهام أيمن؟

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كأغلب الفنانات دخلت الفن من خلال عملها "موديل" في بعض الإعلانات، لتبدأ بعدها رحلتها في عالم التمثيل مع الراحل محمود عبد العزيز بمسلسل "محمود المصري"، واشتركت بعدها في كثير من الأعمال كان أبرزها دور "مريم" في "حكايات بنات"، الذي كان بمثابة تأشيرة عبور لقلوب الكثيرين.

هي الفنانة ريهام أيمن، ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عنها.

ولدت في 19 نوفمبر 1988، أي أن عمرها 28 عامًا.

بدأت العمل الفني في عمر صغير من خلال الإعلانات، كان أبرزها إعلان سمنة "الدوار".

الفنان كريم محمود عبد العزيز كان السبب في ترشيحها للعمل بمسلسل "محمود المصري"، الذي قام والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز ببطولته، ولكن انطلاقتها الحقيقة كان من خلال مشاركتها في مسلسل "حكايات بنات".

أنجبت طفلين من زوجها الفنان شريف رمزي، هما: "رمزي وليليا"، التي أنجبتها، أمس الأحد، حيث نشرت ريهام أول صورة لها وهي تحتضنها داخل إحدى غرف المستشفيات، وكان يقف بجانبها ابنها الصغير، وكتبت ريهام عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت "أهلا ليليا".

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تزوجت الفنان شريف رمزي، نجل المنتج الراحل محمد حسن رمزي، في مايو 2015، في حفل اقتصر حضوره على عدد من أسرة العروسين والأصدقاء المقربين.

وروى الثنائي عن بداية تعارفهما خلال لقاءهما مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم مني الشاذلي"، الذي يذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أنهما عملا سويا في فيلم "هاتولي راجل" ومسلسل "العراف"، الذي كان سبب بداية قصة الحب بينهما، مشيرًا إلى أن الزعيم عادل إمام أول من كشف علاقة الحب بينهم، وكان دائما يداعبهما بروحه المرحة ويلمح إلى فهمه وجود علاقة بينهما.

وروى شريف رمزي إحدي المواقف الطريفة مع الزعيم قائلًا: "عادل إمام عندما كان يأتي إلى التصوير ويتجه إلى غرفة ريهام ويجدنا معا، يقول لي: أنا كنت متأكد أني هلاقيك هنا"، رغم أنهما كانا في بداية العلاقة ولم يكن حبهما واضحا، إلا أنه فهم الأمر منذ اللحظة الأولى.

اعتزلت الأضواء بعد إنجابها وزواجها، ما أوهم البعض بأنها اعتزلت التمثيل نهائيًا، لكنها نفت ذلك خلال إحدى تصريحاتها التلفزيونية، مشيرة إلى أن زوجها لا يمانع عملها بالتمثيل إذا استطاعت التوفيق بين أسرتها وفنها، قائلة: "كل الأعمال الفنية التي عرضت عليّ في الفترة الأخيرة وبالتحديد بعد زواجنا اعتذرت عنها، حتى أتفرغ تماما لشؤون منزلي ومن بعدها الحمل ثم الإنجاب، فابني يحتاج إلى رعايتي ويجب أن أظل إلى جانبه".

لا يعرف الكثيرون أنه قبل زواجها من الفنان شريف رمزي ارتبطت بالفنان الشاب عمر، نجل الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، لكن لم تستمر علاقتهما طويلا وتم الانفصال.