دور «ممس» صنع نجوميته.. 10 معلومات عن «محمد محمود»

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ربما ينجح الفنان في تحقيق النجومية والشهرة بدور واحد رغم صغره، وهو ما حدث مع الفنان محمد محمود، بعد شهرته بدور "ممس" في فيلم أمير البحار، مع الفنان محمد هنيدي، رغم أنه شارك قبلها في عدة أعمال أخرى، لكن يبقى "ممس" الأقرب إلى الجمهور.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن "محمد محمود":

1- اسمه بالكامل محمد محمود عبد الحميد، ولد بالقاهرة في 2 سبتمبر عام 1951.

2- حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 1973.

3- التحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على البكالوريوس في 1981.

4- درس الإخراج وحاز على دبلوم الدراسات العليا في عام 1985.

5- شارك في عدة مسرحيات، من بينها: مراتي زعيمة عصابة، دو ري مي فاصوليا، خلوصي حارس خصوصي، ترا لم لم، باب الفتوح وغيرها.

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6- اشترك بأدوار صغيرة في عدة مسلسلات تليفزيونية، منها: ليلة القبض على فاطمة، بكيزة وزغلول، فارس بلا جواد، 7 شارع السعادة، علشان ما ليش غيرك، القاصرات، كابتن أنوش وغيرها.

7- أول ظهور سينمائي له كان عام 1982 بالمشاركة في فيلم "الدباح"، وشارك بعدها في أفلام أخرى منها: عزبة الصفيح، الوزير جاي، فلاح في الكونجرس، الوتر، أبو شنب وغيرها.

8- عمل مديرا للمسرح الحديث، ومديرا لفرقة المسرح الكوميدي.

9- قال في تصريحات سابقة لأحد المواقع الإخبارية إنه يعتز كثيرًا بشخصية "ممس"، حتى أن بعض الجمهور أصبح يناديه بهذا الاسم.

10- أبدى استيائه من ضعف الإقبال على المسرحيات، وعن سبب ذلك، قال في تصريحات سابقة لقناة "أوشن تي في": "الناس مابقتش تهتم بالمسرح".