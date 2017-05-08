وزير التعليم العالي: الدولة غير مطالبة بتعيين جميع الخريجين - صور

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن "مصر لديها 24 جامعة حكومية مقيد بها مليون و735 ألف طالب فيما يقيد بالقطاع الخاص حوالي 582 ألف طالب وهو ما يعد نسبة قليلة مقارنة بطلاب الجامعات الحكومية".

وأشار عبد الغفار في كلمته بافتتاح مؤتمر "التعليم في مصر نحو حلول إبداعية"​، إلى أن مختلف البلاد تعتمد في دعم التعليم على القطاع الخاص على عكس ما يحدث في مصر.

وفيما يخص سوق العمل، أكد عبد الغفار، أن ما من دولة تعين جميع خريجيها لكنها تعمل على تعليم الطالب كيفية إيجاد فرص العمل.

واستعرض وزير التعليم العالي، خطة عمل توفير مؤسسات التعليم العالي الجديدة، نظرا لزيادة عدد الطلاب بمعدل مليون طالب بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مؤتمر "التعليم في مصر نحو حلول إبداعية"، والمنظم من قبل جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، بمشاركة وزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والأمين العام لصندوق تطوير التعليم.

وحضر المؤتمر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وعدد من المسؤولين والخبراء المهتمين بقضايا التعليم وعلى رأسهم العالم المصري الدكتور فاروق الباز، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، ووزير الخارجية الأسبق.