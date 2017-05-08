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بالصور.. هدوء في أولى أيام امتحانات "الابتدائية" بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (1)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (1)

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (2)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (2)

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (3)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (3)

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (4)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (4)

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (5)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (5)

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (6)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (6)

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (7)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (7)

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (8)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (8)

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (9)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (9)

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (10)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (10)

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (11)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (11)

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (12)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (12)

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخأولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ

أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (14)أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ (14)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت أولى أيام امتحانات الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، في مادة اللغة العربية، حالة من الهدوء دون ورود شكاوى أو تجاوزات لغرفة عمليات الامتحانات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الأسئلة في مادة اللغة العربية لامتحانات الشهادة الابتدائية جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج المقرر، موضحًا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من التلاميذ بشأن هذا الأمر.

وأوضح "عثمان" أن 56 ألف و500 تلميذ أدوا الامتحانات بـ 425 لجنة، على مستوى 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن أعمال تصحيح الأوراق تبدأ يوم 13 مايو الجاري، تتبعها أعمال رصد وإعلان النتيجة.

كان صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد تفقد عددًا من لجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليمية وهي: "مدرسة السلام الابتدائية، علي عبد الشكور للتعليم الأساسي، علي عبد الشكور للغات بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية" بالإضافة إلى لجنتي مدرستي هدى شعراي وسعد زغلول التابعتين لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

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