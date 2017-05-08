بالصور.. فوج سياحي مختلف الجنسيات يزور سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، استقبال فوج سياحي من مختلف الجنسيات لزيارة المناطق الأثرية بمنطقة أبيدوس بمركز البلينا، التي تشهد رواجا سياحيا مع تعدد الأفواج.

وأضاف عبد المنعم، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن سوهاج وشرطة السياحة والآثار والوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مسؤولي الشركة المنظمة، باستقبال الباخرة بمرسى البلينا السياحي، وإعداد حفل مشرف لاستقبال الوفد.