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الجيش: ضبط 22 مشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية في شمال سيناء

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الجيش: ضبط 22 مشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية في شمال سيناء الجيش: ضبط 22 مشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية في شمال سيناء

مصراوي Masrawy

إكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسى

القاهرة- مصراوي:

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، الاثنين، ضبط فردًا من المشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية في شمال سيناء.

وقال المتحدث في بيان صحفي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني واصلت ملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء وقطع طرق الإمداد عنهم.

وأكد المتحدث أن الجهات المعنية تجري تحقيقاتها مع المشتبه بهم المضبوطين.

وأضاف أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني اكتشف ودمرت نفق رئيسي بعمق (10) متر مبطن بالخشب على الشريط الحدودي جنوب مدينة رفح، وعثر بداخله على ( كابلات كهرباء - إتصالات - ماسورة أكسجين - سماعات) مع إكتشاف وتدمير وكر تابع للعناصر التكفيرية بجوار فتحة النفق.

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