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بالصور.. ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"‎

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مصراوي Masrawy

ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"‎ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على

ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"‎ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على

ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"‎ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على

ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"‎ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على

ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"‎ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على

ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"‎ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على

ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"‎ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على

ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"‎ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على

ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"‎ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على

ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"‎ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على

كتب - هشام عواض:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لعرض حفلة في مدرسة خاصة، ويرقص فيها طفلين ولد وفتاة فى أحد العروض ولكن الأمر أثار غضب بعض المتابعين.

شهدت التعليقات الكثير من الانتقادات على ملابس الفتاة وطريقة احتضان الطفل لها خلال العرض التمثيلي. على الرغم من أنهما لم تتجاوز أعمارهما 5 سنوات.

وربط بعض الأشخاص الأمر باغتصاب الأطفال، وضرورة الفصل بين الجنسين حتى نحد من جرائم الاغتصاب، ووصف أخرون ملابس الطفلة بالـ"غير المحترم"، بينما تضمنت بعض التعليقات أنهما مجرد أطفال .

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مصراوي Masrawy

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