بالصور.. ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"
ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"
ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"
ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"
ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"
ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"
ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"
ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"
ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"
ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"
ملابس طفلة في حفلة مدرسية تثير الجدل على "السوشيال ميديا"
كتب - هشام عواض:
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لعرض حفلة في مدرسة خاصة، ويرقص فيها طفلين ولد وفتاة فى أحد العروض ولكن الأمر أثار غضب بعض المتابعين.
شهدت التعليقات الكثير من الانتقادات على ملابس الفتاة وطريقة احتضان الطفل لها خلال العرض التمثيلي. على الرغم من أنهما لم تتجاوز أعمارهما 5 سنوات.
وربط بعض الأشخاص الأمر باغتصاب الأطفال، وضرورة الفصل بين الجنسين حتى نحد من جرائم الاغتصاب، ووصف أخرون ملابس الطفلة بالـ"غير المحترم"، بينما تضمنت بعض التعليقات أنهما مجرد أطفال .
اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا