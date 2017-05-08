ضبط جبن "فاسد" وطحين "منتهية الصلاحية" بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث التموين بدمياط، صباح اليوم الإثنين، حملة موسعة شملت عددًا من الأسواق، لمواجهة جشع التجار والتصدي لقضايا الاحتكار برئاسة الرائد رامي عبد الخالق، ونجحت في ضبط "محمد.ط"، 30 عامًا، عامل في أحد محال البقالة، ويقيم في قرية عزب النهضة، بعدما تبين حيازته لحوالي 100 كيلو جرام من الطحين الفاسد، إذ تبين تغير الخواص والطعم، فضلا عن 40 علبة جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على "سامي.ر"، 44 عامًا، مالك محل منظفات بقرية العنانية لحيازته 800 كيلو من الصابون السائل داخل مخزن غير مرخص وغير مدون عليه أي بيانات، كما جرى ضبط 20 جالون أخرى داخل مخزن بقرية غيط النصارى، وحُرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة.