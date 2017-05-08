"تعليم بني سويف": لا مشاكل بامتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي - صور

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال ثروت محمد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن امتحانات نهاية العام للصف السادس الابتدائي مرت دون مشاكل في يومها الأول، حيث جاء الاختبار في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن غرفة العمليات بالمديرية، لم تتلق أي شكاوى بخصوص الامتحان، وأن الامتحانات تسير وفق المخطط لها بشكل طبيعي دون عائق حتى الآن.

وفي السياق ذاته، تفقدت سهام يوسف عبد الله، وكيل المديرية، أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية داخل لجنة مدرسة بريك أبو طالب، ولجنة مدرسة اليعقوبي الابتدائية بإدارة الواسطي، للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأكدت وكيل المديرية أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي، ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية، إضافة لتوافر أوراق الإجابة.

وأدى 56ألفا و303 طلاب بالصف السادس الابتدائي،" أول امتحانات نهاية العام، اليوم، في 438 لجنة على مستوى المحافظة.