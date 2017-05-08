أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"تعليم بني سويف": لا مشاكل بامتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي - صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تفقد سهام يوسف عبد الله وكيل المديرية لأعمال امتحانات الشهادة الابتدائية (1)تفقد سهام يوسف عبد الله وكيل المديرية لأعمال امتحانات الشهادة الابتدائية (1)

تفقد سهام يوسف عبد الله وكيل المديرية لأعمال امتحانات الشهادة الابتدائية (2)تفقد سهام يوسف عبد الله وكيل المديرية لأعمال امتحانات الشهادة الابتدائية (2)

تفقد سهام يوسف عبد الله وكيل المديرية لأعمال امتحانات الشهادة الابتدائية (3)تفقد سهام يوسف عبد الله وكيل المديرية لأعمال امتحانات الشهادة الابتدائية (3)

تفقد سهام يوسف عبد الله وكيل المديرية لأعمال امتحانات الشهادة الابتدائية (4)تفقد سهام يوسف عبد الله وكيل المديرية لأعمال امتحانات الشهادة الابتدائية (4)

تفقد سهام يوسف عبد الله وكيل المديرية لأعمال امتحانات الشهادة الابتدائية (5)تفقد سهام يوسف عبد الله وكيل المديرية لأعمال امتحانات الشهادة الابتدائية (5)

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال ثروت محمد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن امتحانات نهاية العام للصف السادس الابتدائي مرت دون مشاكل في يومها الأول، حيث جاء الاختبار في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن غرفة العمليات بالمديرية، لم تتلق أي شكاوى بخصوص الامتحان، وأن الامتحانات تسير وفق المخطط لها بشكل طبيعي دون عائق حتى الآن.

وفي السياق ذاته، تفقدت سهام يوسف عبد الله، وكيل المديرية، أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية داخل لجنة مدرسة بريك أبو طالب، ولجنة مدرسة اليعقوبي الابتدائية بإدارة الواسطي، للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأكدت وكيل المديرية أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي، ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية، إضافة لتوافر أوراق الإجابة.

وأدى 56ألفا و303 طلاب بالصف السادس الابتدائي،" أول امتحانات نهاية العام، اليوم، في 438 لجنة على مستوى المحافظة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد

دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد

استمرار حبس 10 من أعضاء "أولتراس أهلاوي" 15 يوما بعد رفض استئنافهم

استمرار حبس 10 من أعضاء "أولتراس أهلاوي" 15 يوما بعد رفض استئنافهم

ورثة كمال الشاذلي يسددون 32 مليون جنيه لإنهاء اتهامهم بالكسب غير المشروع

ورثة كمال الشاذلي يسددون 32 مليون جنيه لإنهاء اتهامهم بالكسب غير المشروع

قالوا عن فوز ماكرون برئاسة فرنسا

قالوا عن فوز ماكرون برئاسة فرنسا