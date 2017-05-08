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بالصور.. محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات "الابتدائية" بسمالوط

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (1)محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (1)

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (2)محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (2)

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (3)محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (3)

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (4)محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (4)

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (5)محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (5)

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (6)محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (6)

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (7)محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (7)

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (8)محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (8)

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (9)محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (9)

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (10)محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (10)

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (11)محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (11)

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (12)محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الابتدائية (12)

المنيا - ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوى، محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، عددًا من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الابتدائية بمركز ومدينة سمالوط.

ويؤدي 108 آلاف و500 طالب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية، على مستوى الإدارات التعليمية التسع.

رافق المحافظ خلال جولته رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء ناصر فتحي القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سمالوط ومساعد المحافظ لقطاع شمال، وتفقد المحافظ لجان الاختبارات بمدارس: "مجمع البيهو الابتدائية، سمالوط الإعدادية بنين، والمعصرة بنين الابتدائية".

واطمأن المحافظ على مدى توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ داخل اللجان ووضوح الأسئلة ومدى تناسبها مع الطالب المتوسط، ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لسير الامتحانات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات بكل المدارس، والإبلاغ عن أية شكاوى للتعامل معها فورًا.

كما تابع المحافظ أعمال تصنيع الصناديق الخاصة بنقل كراسات امتحانات إتمام الدراسة بالثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، والتي تنفذها مدرسة المنيا الثانوية الميكانيكية للبنين.

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