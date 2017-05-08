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بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح

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بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (1)بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (1)

بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (2)بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (2)

بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (3)بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (3)

بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (4)بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (4)

بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (5)بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (5)

بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (6)بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (6)

بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (7)بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 96 ألف طن قمح (7)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الأحد، ارتفاع كميات القمح التي تستقبلها الشون والصوامع من المزارعين إلى 96 ألفا و384 طنا و922 كيلو جرام قمح.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، استلام القمح من ١٥ منفذًا، و٩ مراكز تجميع تمهيدًا للنقل إلى مواقع التخزين، موضخـًا أن مواقع الاستلام تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، والشركة المصرية القابضة للصوامع.

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