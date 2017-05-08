بالصور- وزارة لذوي الاحتياجات.. حلم "معاق" بكفر الشيخ يتحدى "الشباب المتميز"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رغم معاناته من إعاقة فى يديه وذراعه ولسانه، إلا أنه ينظر للحياة بغرض تحقيق أهدافه، ولا يلتفت لمحاولات تعجيزه عن تحقيقها، بل يتحدى ويثابر في أي مجال عملي أو خدمي يُشارك فيه.

إنه عطية محمد رمضان، البالغ من العمر 29 عامًا، الذي التقاه "مصراوي"، كاشفًا تفاصيل ترشيحه للفوز بجائزة مسابقة "الشاب العربي المتميز" التابعة لجامعة الدول العربية خلال العام 2016.

"كثيرون يعايروننى ويسخرون مني كوني معاقًا لكن الحمد لله أنا مبسوط بإعاقتى وراض بإرادة الله.. وأنا أحسن من غيرى".. بتلك الكلمات بدأت "عطية" الحاصل على ليسانس آداب بجامعة كفر الشيخ، حديثه لـ"مصراوي"، مشيرًا إلى مشاركته في المسابقة في دورتها الثانية عشر، والتي تكون على مستوى 4 مجالات هي: "العمل التطوعى، العمل الشبابي، العمل التكنولوجي، والعمل في البحث العلمي"، وتهدف لإظهار الشاب المتميز على مستوى الدول العربية.

وأوضح "عطية" أن التقديم للمسابقة يبدأ في شهر أكتوبر وينتهي في ديسمبر من كل عام "إليكترونيًا"، وأن عدد المتقدمين في 2016 بلغ 4 آلاف شاب من مختلف الدول العربية، وقال إنه "تقدم للمشاركة في مجال العمل الشبابي، معتمدًا على سيرة ذاتية تتضمن مشاركاته في هذا المجال".

وأضاف "عطية" أنه في شهر إبريل الماضي أعلنت أسماء المتسابقين الذين سيخوضون التنافس للفوز بجائزة الشاب العربى المتميز لعام 2016، وذلك بعد تصفيتهم، من قبل اللجنة، من بينهم 4 مصريين فقط، وأنه من ضمن المصريين الأربعة، بناء على سيرته الذاتية التي تقدم بها.

ودعا "عطية" أبناء مسقط رأسه محافظة كفر الشيخ وكل شباب مصر للتصويت له "إليكترونيًا"، للحصول على تلك الجائزة، لكونه واحدًا من ممثلى مصر في المسابقة، مشيرًا إلى بدء التصويت فيها، في الأول من مايو الجاري، ومن المقرر غلق بابه أواخر يونيو المقبل.

وفي ختام حديثه أفصح "عطية رمضان" عن أحلامه وطموحاته قائلًا: "أحلم بتدشين وزارة في مصر تختص بذوي الاحتياجات الخاصة، وتسمى وزارة ذوي الإعاقة لتشعر الحكومة بهم، وتكون بعيدة عن المجلس القومي لذوى الإعاقة، الذي يعد مجمدًا تجاه المعاقين وأنا من بينهم، وللأسف هذا المجلس إلى الآن لا يعرف معنى حقوق وواجبات المعاقين".