غدًا.. انقطاع الكهرباء عن "ذهبية" بالغردقة

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مجدي الجلاد: "مملكة دمياط بتموت بسبب الحكومات المتعاقبة"
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سائقو النقل العالقون في أسوان يرسلون استغاثة إلى مصراوي
أطباء وعمال مستشفى العباسية يتظاهرون لوقف قرار بيعها
عضو بالبرلمان تتقدم بييان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن مستشفى العباسية