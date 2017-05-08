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فاروق الباز: «طوروا التعليم للخروج من الخيبة اللى إحنا فيها»

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فاروق الباز: «طوروا التعليم للخروج من الخيبة اللى إحنا فيها» فاروق الباز: «طوروا التعليم للخروج من الخيبة اللى إحنا فيها»

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يواجه مجموعة من المشاكل التراكمية للمعلمين، كأزمة الترقيات منذ ٢٠١٢، والتثبيت بدفعات ٢٠٠٨ حتى الآن، والمغتربين، والمسابقات المحلية، وشرط محو الأمية وحافز النظار وخلافه، مؤكدًا على أنه سوف يحسم معظم هذه المشاكل يوم السبت القادم وقبل حلول شهر رمضان.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر «التعليم فى نحو حلول إبداعية»، الذى تعقده مؤسسة أخبار اليوم وجامعة القاهرة اليوم الإثنين: "ورثت مشاكل متراكمة وأحاول تناولها جميعا وإنجازها يريح الكثيرين".

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وتابع الوزير: "المرتبات لا تتناسب مع الوضع المنتظر للمعلم أو المناسب لأهمية مهنة التعليم، وسوف انظر في هذا من خلال قانون التعليم الجديد، ولكن هذه مشكلة تحتاج وقت وعمل كبير مع الدولة لضخامة عدد المعلمين وظروف الدولة الاقتصادية.. وأؤكد أنها ليست غائبة عني إطلاقًا".

من جانبه، قال العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، إن تطوير التعليم هو المخرج الوحيد لما وصفه بالـ«خيبة الي احنا فيها»، وأضاف الباز في كلمته، أنه منذ أكثر من 10 سنوات قام بعمل اجتماع بجامعة الإسكندرية وتمت خلاله دعوة الدول التي تقدمت خلال الفترة الماضية، والذين أكدوا على أن إصلاح التعليم هو الحل، مشيرًا إلى أنه في كوريا الجنوبية أخبرت المواطنين بأن ميزانتها بالكامل ستكون مخصصة من أجل تطوير التعليم فقط لا غير وهو الأمر الذي مكنها من إحداث نهضة.

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التحرير

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