برلمانية عن علاوة الـ10%: الحكومة بتعترض على نفسها

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أعربت عبلة الهواري، عضوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تعجبها من اعتراض الحكومة على قانون منح العلاوة لغير المخاطبين في قانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.

وتساءلت "الهواري"، في بيان لها اليوم الإثنين، "كيف تعترض الحكومة على القانون وهي من تقدمت به للبرلمان؟"، خاصة أنه لم يتقدم أي نائب بأي مقترح أو مشروع قانون في البرلمان، قائلة "هل تعترض الحكومة على نفسها؟".

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وأوضحت النائبة البرلمانية، أن الحكومة تتساءل عن كيفية توفير 18 مليار جنيه قيمة العلاوة، رغم أنها من تقدمت بالقانون، وحدد البرلمان نسبة الـ10% فقط.

وأشارت إلى أن غير المخاطبين في قانون الخدمة المدنية يبلغ عددهم 3 ملايين شخص غير خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية من ذوي الكوادر الخاصة منهم: القضاة، موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، والشرطة، إذ تتراوح نسبة مرتباتهم ما بين 400 - 800 %، مؤكدة "هم ليسوا في حاجه إلى العلاوة".