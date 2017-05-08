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بالصور.. اختناقات ومشادات بمكتب بريد كفر الشيخ بسبب بطاقات التموين

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بالصور.. اختناقات ومشادات بمكتب بريد كفر الشيخ بسبب بطاقات التموين بالصور.. اختناقات ومشادات بمكتب بريد كفر الشيخ بسبب بطاقات التموين

التحرير

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كتب - عمرو الشامي:

شهد مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي، اليوم الاثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين لتحديث بيانات البطاقات التموينية؛ ما تسبب في حالات اختناق، ومشادات بين البعض.

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يأتي هذا في الوقت الذي رفضت فيه مكاتب البريد الفرعية تحديث البطاقة؛ لعدم وجود "سيستم" على الأجهزة الخاصة بهم، وأن المكتب الرئيسي مسؤول عن ذلك.

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وأكد أيمن علام، أحد أهالي كفر الشيخ، أن ما يحدث للمواطنين "بهدلة"، خاصة مع وجود عدد كبير من المسنين، مطالبا بفتح مكاتب البريد الفرعية.

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وأوضحت ردوينا أحمد، أنه يجب إتاحة تحديث البطاقات التموينية عبر الإنترنت؛ تيسيرا على المواطنين، وخاصة كبار السن.

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التحرير

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