بالصور.. اختناقات ومشادات بمكتب بريد كفر الشيخ بسبب بطاقات التموين

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كتب - عمرو الشامي:

شهد مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي، اليوم الاثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين لتحديث بيانات البطاقات التموينية؛ ما تسبب في حالات اختناق، ومشادات بين البعض.

يأتي هذا في الوقت الذي رفضت فيه مكاتب البريد الفرعية تحديث البطاقة؛ لعدم وجود "سيستم" على الأجهزة الخاصة بهم، وأن المكتب الرئيسي مسؤول عن ذلك.

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وأكد أيمن علام، أحد أهالي كفر الشيخ، أن ما يحدث للمواطنين "بهدلة"، خاصة مع وجود عدد كبير من المسنين، مطالبا بفتح مكاتب البريد الفرعية.

وأوضحت ردوينا أحمد، أنه يجب إتاحة تحديث البطاقات التموينية عبر شبكة الإنترنت؛ تيسيرا على المواطنين، وخاصة كبار السن.