«القضاء على المحسوبية» عنوان الجلسة الثانية لمؤتمر التنمية المستدامة

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بدأت، اليوم الاثنين، الجلسة الثانية من أعمال ملتقى المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2017 للعام الثالث على التوالي.

حضر الجلسة الثانيه المهندس محمد النواوي مؤسس بارتنرز لاو، د.عمرو حسنين رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، مدحت المدني مؤسس برومارك، تامر يونس عضو مجلس إدارة ببروكترو جامبل، رفعت الجنيدي نائب الرئيس التنفيذي لشوؤن المناطق والموارد البشريه بالمصرية للاتصالات.

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وتناول "المؤتمر" آليات محاربه الفساد والقضاء على المحسوبية لخلق الكفاءات، وإعادة الإنجازات، كذلك كفاءة المؤسسات الحكومية وقدرتها على تحقيق النمو، و المصلحة العامة أساس تحقيق المصلحة الخاصة، إضافة إلى دور القطاع الخاص في تنمية المواطنه الصالحة في المجتمع.

الجدير بالذكر أن أعمال ملتقى المسئوليه المجتمعية، انطلقت صباح اليوم وسط إقبال وحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.