هيئة تدريس الأزهر ترفض تعيين «المحرصاوي» رئيسًا للجامعة

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أصدر أعضاء هيئة التدريس بجامعه الأزهر، بيانًا اليوم الإثنين، قالوف فيه: "إنه إدراكًا منهم لأهمية المرحلة التاريخية التى يمر بها الوطن الحبيب وانطلاقًا من إيمانهم بحساسية المسئولية الملقاة على عاتق الأزهر، فقد اجتمع اليوم لفيف من أعضاء هيئة التدريس اجتمعوا لغاية دينية، وبمناشدة بأن يفعل المادة ٤٤ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، وكذلك المادة ٢٩ من قانون الجامعات رقم ٤٩، ومفاد كل منهما أنه حين خلو منصب رئيس الجامعة يقوم بأعماله أقدم النواب".

وطالب أعضاء الهيئة، خلال ختام فعاليات المؤتمر الصحفى للدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، الذي عقد اليوم اعتراضًا على تعيين الدكتور محمد المحرصاوى رئيسا لجامعة الأزهر، بضرورة تعيين أبو هاشم في رئاسة الجامعة باعتباره الأحق والأولى، مشيرين إلى أن انتداب الطيب لأحد عمداء الكليات لرئاسة الجامعة كقائم بأعمال رئيس الجامعة قد نجم عنه احتقان وتذمر لدى الكثيرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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أكد أعضاء الهيئة، أن اجتماعهم اليوم يأتي لتصويب المسار وإعمالًا لسيادة القانون، مطالبين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالعمل على اتخاذ ما يلزم لتصويب المسار واستقرار الجامعة.