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وزير المالية يعرض البيان المالي للحكومة على البرلمان

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وزير المالية يعرض البيان المالي للحكومة على البرلمان وزير المالية يعرض البيان المالي للحكومة على البرلمان

التحرير

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قال النائب حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن اللجنة ستناقش مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، الحساب الختامي لموازنة 2015/2016، قبل عرضها على البرلمان. 

وأضاف "عيسى"، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه سيتم وضع جدول زمني داخل اللجنة؛ للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للعام الجديد، والاجتماع بالوزراء المعنيين، مرجحا الانتهاء من المناقشة نهاية الشهر الحالي، ومن ثم كتابة تقرير الموازنة الجديدة، وتقديمه للأمانة العامة في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم؛ لبدء مناقشته بالجلسات العامة. 

من جانبه، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن وزير المالية سيلقي البيان المالي والتحليلي لموازنة العام المالي 2017/2018، بحضور وزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد. 

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وأوضح "عمر"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن التزمت بالنصوص الدستورية المقررة للوزارات بشأن الموازنة من بينها التعليم والصحة. 

وأشار وكيل الخطة والموازنة، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع وزراء التعليم والصحة والإسكان؛ للتعرف على برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات القادمة.

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التحرير

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