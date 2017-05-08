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«التخطيط»: عملنا على مدار عامين في التنمية المستدامة بمحاورها الثلاث

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«التخطيط»: عملنا على مدار عامين في التنمية المستدامة بمحاورها الثلاث «التخطيط»: عملنا على مدار عامين في التنمية المستدامة بمحاورها الثلاث

التحرير

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قالت نائب وزير التخطيط، نهال المغربل: إن "هناك عدد من المحاور والأهداف للتنمية المستدامة تم تحقيقها بالفعل على أرض الواقع منها (قانون القيمة المضافة والاستثمار وبعض القوانين المنظمة)، فضلاً عن مشروعات الطرق وبرنامج السكان وبرنامج مياه الشرب والصرف الصحي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التعليم.

وأضافت "المغربل" في تصريحات لـ"التحرير" أن التحول من ثقافة الاستهلاك للإنتاج ضرورة هامة.

وتابعت على هامش مؤتمر وتحديات التنمية المستدامة بالقول: "نحن نطلب كثيرًا ويجب عيلنا العمل على جانب الإنتاج.. ولابد أن نعي جيدًا ثقافة ترشيد الاستهلاك".

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وأوضحت نائب وزير التخطيط، أن هناك رؤية شاملة لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة، حيث  تعمل تعمل المؤسسات على تطبيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعاده الثلاثة (البيئية والاقتصادية والاجتماعية).

 

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التحرير

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