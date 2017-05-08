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صور| القوات المسلحة تدمر نفقًا للإرهابيين في شمال سيناء

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صور| القوات المسلحة تدمر نفقًا للإرهابيين في شمال سيناء صور| القوات المسلحة تدمر نفقًا للإرهابيين في شمال سيناء

التحرير

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أعلن اليوم الإثنين، العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، عن نجاح جهود قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسى بعمق "10" أمتار، ومبطن بالخشب، على الشريط الحدودى جنوب مدينة رفح.

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وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في إطار جهود القوات المسلحة، فى مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وقطع طرق الإمداد عنهم بشمال سيناء، تمكنت القوات من اكتشاف وتدمير النفق، وقد عثر بداخله على "كابلات كهرباء / اتصالات - ماسورة أكسجين - سماعات"، مع اكتشاف وتدمير وكر تابع للعناصر التكفيرية بجوار فتحة النفق.

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وتابع: "وفى سياق آخر تم ضبط 22 فرد من المشتبه بهم فى تنفيذ عمليات إرهابية بشمال سيناء، وجارى التحقيق معهم بواسطة الجهات المعنية".

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