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«القابضة للنقل» ترفع رأسمالها إلى 2 مليار جنيه

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«القابضة للنقل» ترفع رأسمالها إلى 2 مليار جنيه «القابضة للنقل» ترفع رأسمالها إلى 2 مليار جنيه

التحرير

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وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، اليوم الإثنين، على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 1.150 مليار جنيه ليصل إلى 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 700 مليون جنيه لصالح وزارة المالية ليصبح 1.7 مليار جنيه.

ووافقت الجمعية العامة على الانتهاء من قيد الزيادة قبل 30 يونيو المقبل حتى يتم توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي وفقا لرأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة.

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وتستهدف 16 شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، رفع صافي أرباحها للعام المالي الجديد إلى 2.8 مليار جنيه بنسبة نمو 33.5% عن المتحقق عام 2015/2016 وفقا لبيانات رسمية.

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