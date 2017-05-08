«جيب شروكي وفولكس أطلس».. تعرف على أسوأ سيارات الدفع الرباعي

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تحظى العديد من الإصدارات التي تنتمي للنمط الرياضي متعدد الأغراض "SUV" و"كروس أوفر"، بقبول واسع على مستوى السوق العالمي، خلال الآونة الأخيرة، ما دفع العديد من الشركات العالمية للتركيز بشكل رئيسي على الاستفادة من تزايد الطلب على هذه الطرز المتطورة من السيارات، التي تعمل بنظام الدفع الرباعي الكامل لعجلاتها.

وعلى الرغم من التوسع في إنتاج السيارات الرياضية متعددة الأغراض، فإن البعض لم يحظى من الناحية التصميمية بقبول واسع، رغم الإمكانات الفنية المتطورة للمحرك، وفي هذا السياق، استعرضت مجلة "أوتو جايد" المتخصصة في السيارات، مجموعة من أقبح الإصدارات التي تنتمي لطراز "SUV" و"كروس أوفر" خلال عام 2017.

بنتلي بينتايجا

احتفاظ الشركة البريطانية العملاقة المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، بالتصميم الخارجي للشبكة الأمامية، لم يكن ملائمًا للطابع الرياضي الخاص بإصدارات الدفع الرباعي، على الرغم من تقديمها تصميم خارجي مقبول إجمالًا.

فولكس فاجن أطلس

لا تهتم الشركة الألمانية بشكل عام بتقديم سيارات ذت طابع عصري أنيق على مستوى التصميم الخارجي، فـ"أطلس" اكتفت بأن تكون واحدة من السيارات المتشابهة من حيث التصميم والشكل الخارجي، دون تقديم أي جديد يُذكر في هذا الصدد.

جيب شروكي

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يبدو أن محاولات "جيب" لمحاكاة الواقع والعصرية، لم تكن ناجحة، فتاريخ الشركة الأمريكية الطويل في مجال صناعة السيارات الـ"SUV" ذات الدفع الرباعي، لم يشفع لإنتاج إصدار يتماشى مع روح العصر من الناحية الشكلية لسيارتها الجديدة والخاصة بعام 2017 من "شروكي".

فيات 500L

تميل السيارة الإيطالية إلى أن تكون مُضحكة أكثر من أن يتم اعتبارها واحدة من الإصدارات التي تتمتع بتصميم أنيق على مستوى الشكل الخارجي، فمراعاة طول السيارة، مع إغفال الشكل المدمج أسهم بشكل رئيسي في خروجها على هذا النحو.

إنفينيتي QX80

لم تراع الشركة اليابانية العديد من معايير التصميم الخارجي للسيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي، للحد الذي جعلها تبدو كأنها تغرد خارج السرب، خاصة أن العديد من الإصدارات الأقل في إمكانات الرفاهية والمحرك، استطاعت أن تصيغ تصميم خارجي أكثر أناقة للسيارات الـ"SUV".