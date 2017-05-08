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منافسة بين كبار البريميرليج على نجم سندرلاند

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منافسة بين كبار البريميرليج على نجم سندرلاند منافسة بين كبار البريميرليج على نجم سندرلاند

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الأثنين، أن حارس مرمي سندرلاند جوردان بيكفورد أصبح مطمعًا للعديد من الأندية الإنجليزية، بعد المستوي الكبير الذي يقدمه الحارس بالرغم من هبوط فريقه.

و أكدت الصحيفة أن هناك العديد من الأندية ترغب فى ضم بيكفورد وتعد أبرزها، أرسنال ومانشستر يونايتد والسيتي و إيفرتون وليفربول ووست هام وونيوكاسل.

وشارك الحارس الإنجليزي صاحب الـ23 عام هذا الموسم مع سندرلاند فى 26 مباراة فى الدوري، واستطاع أن يحافظ على نظافة شباكة فى 4 مباريات.

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