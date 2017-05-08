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ربة منزل تجمع زوجين .. وتؤكد : «عاملني وحش أتجوزت عليه»

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ربة منزل تجمع زوجين .. وتؤكد : «عاملني وحش أتجوزت عليه» ربة منزل تجمع زوجين .. وتؤكد : «عاملني وحش أتجوزت عليه»

واقعة غريبة وغير ملائمة للواقع المصري ولا لعادتنا الشرقية الأصيلة، حيث كسرت امرأة كل القواعد والشرع وقامت بالزواج على زوجها عرفيا من شخص أخر، وجاء دفعها عن نفسها أقبح من ذنبها حيث قالت السيدة خلال التحقيق معاها “بيعاملني وحش أتجوزت عليه”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغ رسمي من شخص، يدعي رفيق .ص بالغ من العمر 38 عام ويعمل حداد، بضبط زوجته وبرفقتها رجل أخر خلال منزل الزوجية الخاص به، وعلى الفور توجهت إلى مكان منزل الزوجية وتم إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها تمكن من الهرب.

وأكدت التحريات أنه تم العثور على عقد زواج عرفي محرر باسم زوجته رشا . ن 31 سنة واخر يدعي محمد . م 25 سنة عاطل، وبمواجهه المتهمة اعترفت بجمعها بين زوجين مؤكده أن سبب زواجها على زوجها هو معاملته السيئة لها، وقام الزوج برفع دعوي زنا وجمع بين زوجين ضد زوجته.

 

 

 

المصدر : فايف

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