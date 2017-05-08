بالصور.. تنفيذ 40 قرار إزالة وإغلاق مزرعة دواجن في حملة بأسوان

أسوان ـ إيهاب عمران:

شنت مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لإزالة الاعتداءات بدائرة قسم شرطة أول أسوان، اليوم الإثنين، برئاسة اللواء مجدي موسى، مدير الأمن، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان ومركز ومدينة إدفو.

أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 40 قرار إزالة بمركزي أسوان وإدفو منها 12 قرارًا إداريًا صادرًا من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، وتنفيذ 11 حالة إزالة فورية بإزالة اعتداءات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة.

كما أغلقت الحملة مزرعة دواجن بناحية خور أبو سبيرة، و15 قرارا إداريا صادرا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بإزالة اعتداءات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة وقرارين إداريين صادرين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بإزالة اعتداءات على الأراضي الزراعية بمساحات مختلفة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم (3117/2017) إداري قسم شرطة أول أسوان، والمحضر رقم (690/2017) إداري مركز شرطة أسوان، والمحضر رقم (4002/2017) إداري مركز شرطة إدفو.