بالصور.. حملة تفتيشية للرقابة الإدارية على صوامع القمح بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

شن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية على صوامع وشون تخزين القمح بدائرة المحافظة؛ لمتابعة عمليات التوريد.

وبدأت الجولة بصومعة الزقازيق المعدنية، وشركة مطاحن شرق الدلتا، والتي تبين استيفائها لكافة الاشتراطات المقررة لتخزين القمح سواء الشونة الترابية أو الأسمنتية.