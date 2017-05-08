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وزير التعليم: 12% من الميزانية مخصصة للتطوير.. و88% للرواتب

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وزير التعليم: 12% من الميزانية مخصصة للتطوير.. و88% للرواتب وزير التعليم: 12% من الميزانية مخصصة للتطوير.. و88% للرواتب

التحرير

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قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إن ٨٨% من ميزانية التعليم تذهب فقط للرواتب، إذ يتقاضى 1.7 مليون موظف رواتبهم من الوزارة، في حين أنه يتم تخصيص 12% فقط من الميزانية لتطوير التعليم، موضحا أن الميزانية  لا تتناسب مع تطوير التعليم والمعلم.

أضاف شوقي أنه يحاول وقف نزيف مشكلات التعليم، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تنفيذ حلم الرئيس عبد الفتاح في خلق نظام تعليمي مبتكر.

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وذكر: «ورثنا مجموعات من المشكلات من قبل المعلمين وأولياء الأمور والمنظومة بأكملها»، متابعا: «ترتيبنا في مستويات التعليم متأخر جدا، وخرجنا من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، ومنتجنا لا يرضينا ولا يرتقي لسوق العمل».

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة الأولى لمؤتمر التعليم في ، اليوم الإثنين، الذي تنظمه جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم.

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التحرير

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