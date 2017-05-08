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وزير النقل يجري 4 زيارات مفاجئة ويحيل مسئولين للتحقيق

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وزير النقل يجري 4 زيارات مفاجئة ويحيل مسئولين للتحقيق وزير النقل يجري 4 زيارات مفاجئة ويحيل مسئولين للتحقيق

التحرير

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تفقد أمس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أعمال الوردية الليلية في طريق شبرا - بنها الحر، الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق ويبلغ طوله 40 كم وتكلفته 3 مليار جنيه.

وقالت وزارة النقل، فى بيان لها اليوم الإثنين، إن الوزير تفقد عدد من القطاعات بالمشروع والتقى بالعاملين، وأكد لهم قيامه بجولات مفاجئة آخرى لمتابعة معدلات التنفيذ.

كما تفقد وزير النقل محطة شبرا بالخط الثانى للمترو، حيث تجول فى المحطة والتقى بعدد من العاملين بالمحطة وشدد على تقديم خدمة مميزة للراكب ثم استقل قطار المترو حتى محطة الجيزة والتقى بعدد من الركاب واستمع إلى آرائهم فى مستوى الخدمة المقدمة.

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وزار الوزير محطة الجيزة للسكك الحديدية للاطمئنان على انتظام جداول التشغيل حيث تفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر والتقى بعدد من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول الخدمة المقدمة.

واشتكى عدد من الركاب بالمحطة من تأخر مواعيد بعض القطارات مثل القطار رقم 890 "القاهرة /سوهاج"، واعتذر الوزير للركاب.

وأمر الوزير الإذاعة الداخلية للمحطة بالاعتذار للمواطنين وكلف الوزير بتحويل المسؤلين عن الواقعة للتحقيق الفورى وطالب بإعداد خطة للطوارئ للتعامل مع مثل هذه المشكلات، بحيث لا يستغرق حلها أكثر من 15 دقيقة لأن خدمة الركاب تأتى فى المرتبة الأولى.

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