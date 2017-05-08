رغم زيادة عائداتها بـ5 مليارات جنيه..انخفاض أرباح القابضة للصناعات الغذائية

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كشفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن نتائج أعمالها لوزير التموين، علي مصيلحي، مساء أمس الأحد، حيث حققت إيرادات النشاط الجاري 34.9 مليار جنيه لعام 2015/2016، لـ22 شركة تابعة لـ"القابضة"، وخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 مقابل 29.9 مليار جنية إيرادات محققة في عام 2014/2015 بزيادة 5 مليارات جنية وبنسبة 16.7%.

وناقشت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، نتائج أعمالها للعام 2015/ 2016، وعرض رئيس مجلس إدارة الشركة ممدوح عبد الفتاح، نتائج الأعمال والنشاط، حيث أسفرت محصلة النشاط الجاري للشركات التابعة، عن تحقيق صافي أرباح نشاط 639.5 مليون جنيه للعام 2015/2016 مقابل 679.9 مليون جنيه عام 2014/2015 بانخفاض 40.3 مليون جنيه بنسبة 5.9%.

وأرجع رئيس الشركة انخفاض الأرباح إلى تحمل الشركة توفير السلع الأساسية والاستراتيجية لوزارة التموين بأقل من الأسعار الموجودة في السوق لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

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وبلغ صافي حقوق الملكية بالشركات التابعة 3.9 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 4.1 مليار جنيه عام 2014/2015، وبلغ عائد حقوق الملكية 11.9% لعام 2015 /2016، مقابل 16.8% عام 2014/2015، وتغطي حقوق الملكية 62% من إجمالي الاستثمار سنة 2015/2016، مقابل 64% عام 2014/2015.

وبلغ إجمالي الاستثمار في الشركات التابعة 6.3 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 6.4 مليار جنيه عام 2014/2015، وبلغ عائد إجمالي الاستثمار للشركات التابعة 10.8% عام 2015/2016، مقابل 11.6% عام 2014/2015، وسجل إجمالي الإنتاج بالأسعار الجارية بالشركات التابعة ارتفاعا ليصل إلى 34.5 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 31.5 مليار جنيه عام 2014/2015.

وبلغ إجمالي المبيعات بالشركات التابعة 34.7 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 29.7 مليار جنيه عام 2014/2015، بزيادة 5 مليارات جنيه بنسبة 16.8%، كما أوضحت نتائج الأعمال ارتفاع جملة الصادرات للشركات التابعة لتسجل 412 مليون جنيه عام 2015/2016، مقابل 271 مليون جنيه، بزيادة 141 مليون جنيه بنسبة 52%.