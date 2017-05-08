أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رغم زيادة عائداتها بـ5 مليارات جنيه..انخفاض أرباح القابضة للصناعات الغذائية

Google+ Print
رغم زيادة عائداتها بـ5 مليارات جنيه..انخفاض أرباح القابضة للصناعات الغذائية رغم زيادة عائداتها بـ5 مليارات جنيه..انخفاض أرباح القابضة للصناعات الغذائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن نتائج أعمالها لوزير ، علي مصيلحي، مساء أمس الأحد، حيث حققت إيرادات النشاط الجاري 34.9 مليار جنيه لعام 2015/2016، لـ22 شركة تابعة لـ"القابضة"، وخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 مقابل 29.9 مليار جنية إيرادات محققة في عام 2014/2015 بزيادة 5 مليارات جنية وبنسبة 16.7%.

وناقشت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، نتائج أعمالها للعام 2015/ 2016، وعرض رئيس مجلس إدارة الشركة ممدوح عبد الفتاح، نتائج الأعمال والنشاط، حيث أسفرت محصلة النشاط الجاري للشركات التابعة، عن تحقيق صافي أرباح نشاط 639.5 مليون جنيه للعام 2015/2016 مقابل 679.9 مليون جنيه عام 2014/2015 بانخفاض 40.3 مليون جنيه بنسبة 5.9%.

وأرجع رئيس الشركة انخفاض الأرباح إلى تحمل الشركة توفير السلع الأساسية والاستراتيجية لوزارة التموين بأقل من الأسعار الموجودة في السوق لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

شاهد أيضا

وبلغ صافي حقوق الملكية بالشركات التابعة 3.9 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 4.1 مليار جنيه عام 2014/2015، وبلغ عائد حقوق الملكية 11.9% لعام 2015 /2016، مقابل 16.8% عام 2014/2015، وتغطي حقوق الملكية 62% من إجمالي الاستثمار سنة 2015/2016، مقابل 64% عام 2014/2015.

وبلغ إجمالي الاستثمار في الشركات التابعة 6.3 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 6.4 مليار جنيه عام 2014/2015، وبلغ عائد إجمالي الاستثمار للشركات التابعة 10.8% عام 2015/2016، مقابل 11.6% عام 2014/2015، وسجل إجمالي الإنتاج بالأسعار الجارية بالشركات التابعة ارتفاعا ليصل إلى 34.5 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 31.5 مليار جنيه عام 2014/2015.

وبلغ إجمالي المبيعات بالشركات التابعة 34.7 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 29.7 مليار جنيه عام 2014/2015، بزيادة 5 مليارات جنيه بنسبة 16.8%، كما أوضحت نتائج الأعمال ارتفاع جملة الصادرات للشركات التابعة لتسجل 412 مليون جنيه عام 2015/2016، مقابل 271 مليون جنيه، بزيادة 141 مليون جنيه بنسبة 52%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين

هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين

عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم

عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم

نظام صرف السلع التموينية الجديد الذي سيطبق في شهر مايو من العام الحالي عقب التعديلات الجديدة

نظام صرف السلع التموينية الجديد الذي سيطبق في شهر مايو من العام الحالي عقب التعديلات الجديدة

بالصور.. اختناقات ومشادات بمكتب بريد كفر الشيخ بسبب بطاقات التموين

بالصور.. اختناقات ومشادات بمكتب بريد كفر الشيخ بسبب بطاقات التموين