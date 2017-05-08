مدير الصندوق الكويتي: نساند مصر في العديد من المشروعات التنموية

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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر إقامته بالكويت، عبدالوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتعاون الوثيق القائم مع الصندوق الكويتي للتنمية، مرحبًا بما يوفره من تمويل يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر.

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أضاف يوسف، أن عبدالوهاب البدر أكد خلال اللقاء، حرص الصندوق الكويتي على مساندة مصر وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية التي تُنفذها، مستعرضًا المشروعات التي يشارك الصندوق الكويتي في تمويلها حاليًا، لا سيما في مجالات البنية التحتية كالكهرباء وتحلية المياه.

تم خلال اللقاء، التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي مع الصندوق الكويتي للتنمية والمشروعات التي يمولها في مصر، خاصة في سيناء، فضلًا عن استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه مصر، وما تتخذه الحكومة من تدابير وما تقيمه من مشروعات للتخفيف من أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياج