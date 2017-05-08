يوم ثقافي كوري في مكتبة "مصر العامة" بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

تستعد مكتبة مصر العامة بالأقصر لاستضافة فعاليات "اليوم الثقافي الكوري"، يوم الخميس 18 مايو الجاري، فى إطار التعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة وسفارات الدول الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، للتعرف على ثقافات وعادات وتقاليد شعوب العالم المختلفة.

وقال محمد عباس مدير عام المكتبة، في تصريحات صحفية، إن اليوم الثقافي الكوري خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثقافية والعلمية مع دولة كوريا الجنوبية الصديقة، ما يفتح المجال لمزيد من التعاون البناء، سواء على الجانب الشعبي والثقافي والعلاقات الرسمية بالشكل الذى يتناسب مع مكانة وتاريخ وعراقة البلدين الصديقين مصر وكوريا الجنوبية.

وأشار "عباس" إلى أن الفعاليات تتضمن أنشطة متعددة مصرية كورية، وتعريف الشباب والأطفال المصريين بالثقافة الكورية.