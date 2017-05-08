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بيان تحذيري قوي من «الأرصاد الجوية» للمواطنين وتناشدهم بضرورة إتباع تلك التعليمات

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بيان تحذيري قوي من «الأرصاد الجوية» للمواطنين وتناشدهم بضرورة إتباع تلك التعليمات بيان تحذيري قوي من «الأرصاد الجوية» للمواطنين وتناشدهم بضرورة إتباع تلك التعليمات

قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور ” أحمد عبد العال” محذراً المواطنين المصريين  من موجة حارة سوف تضرب البلاد اليوم على كافة محافظات جمهورية العربية، حيث يسود طقس حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضاف  رئيس هيئة الأرصاد الجوية من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج القناة الفضائية المصرية اليوم الأحد، أن طقس اليوم الاثنين سوف يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما وجه تحذير قوي للمواطنين من عدم التعرض بشكل مباشر  للشمس وخاصة في وقت الظهيرة تجنباً للإصابة بضربات الشمس.

كما ناشد ” عبد العال” المواطنين  بضرورة استخدام غطاء للرأس عند السير في الشمس لحماية الرأس من ارتفاع درجات الحرارة، كما ناشدهم بضرورة  شرب الماء والسوائل بكميات كافية حتى لا يصابوا حتى لا يتعرضوا للخطر.

 

 

 

المصدر : مصر فايف

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