بالفيديو || كارثة : طبيبة تعلن اكتشافها مادة خطيرة في اللحوم المستوردة .. ولاعب «طائرة» الزمالك : توقفت بسبب هرمون في اللحمة البرازيلي يصيب بالسرطان

سمر العشري

طالبت الدكتورة شيرين زكي، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، وزارة الصحة بإجراء تحاليل طبية لعينات عشوائية من المواطنين للتأكد من وجود هرمون الروكتوبمين من عدمه، إذا تزعم تواجده باللحوم البرازيلية المستوردة، واصفة إياه بالخطير.

ودخلت عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، في مشادة كلامية مع المهندس سمير سويلم، عضو شعبة اللحوم والدواجن باتحاد الغرف التجارية، على الهواء بسبب استيراد اللحوم البرازيلية، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم».

ووجهت شيرين زكي، حديثها إلى «سويلم» قائلة: «إنت مش عايز تستوعب كلامى ليه، أنا لا أحملك مسئولية استيراد اللحوم، وبطالب وزارة الصحة بتحليل عينات عشوائية للتأكد من وجود هرمون الروكتوبمين من عدمه».

ومن جانبه، أكد سويلم، أن جميع السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من الخارج تخضع لإشراف الجهات الرقابية المختلفة ليتم التأكد من خلوها من احتوائها على مواد مضرة أو ممنوعة عالميًا.

وقال محمد محسن، لاعب طائرة الزمالك، إنه شارك في منتخب مصر للكرة الطائرة في ثلاث مسابقات عالمية سابقًا، ولكنه اكتشف بعد إجرائه لتحاليل طبية؛ احتواء جسده على هرمون محظور وصلت إليه نتيجة تناول اللحوم البرازيلي المستوردة من الخارج.

وأضاف محسن، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «الهرمون الموجود في أجسادنا لا يوجد داخل أي مكمل غذائي أو منشط غذائي يتعاطاه الإنسان، وإذا حقن به الشخص يؤدي إلى العقم والسرطان، ولا يحقن به سوى الحيونات ليزيد من اجتنازها للحوم والألبان، والاتحاد المصري يعلم ذلك».

شاهد أيضا

وتابع محسن: «سبب منعي من مشاركة منتخب مصر في البطولات العالمية لمدة أربع سنوات يعود إلى تناولي اللحوم البرازيلية، والمادة التي يتهمونني بتناولها محظور تواجدها في مصر من الأساس ولا تدخل في صناعة الأدوية الطبية».

المصدر : التحرير

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads